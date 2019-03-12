تركيا حائرة بين إس 400 وإف 35.. ماذا ستفعل أنقرة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي باتت العاصمة التركية أنقرة أمام خيارات هي الأصعب، بشأن صفقاتها العسكرية المقبلة، خصوصا بعد توتر العلاقات بين صناع القرار التركي والأمريكي..

التوتر بين واشنطن وأنقرة وضع المنطقة برمتها أمام أزمة جديدة، فالجانب الأمريكي يضغط على الأتراك لعدم إتمام صفقاتها العسكرية "إس 400" مع الروس، في حين تصر تركيا على امتلاك السلاح الذي ترى أن جيشها في حاجة له.

توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن ليس بجديد، فالأخيرة تدعم الأكراد في سوريا ممن تراهم تركيا عدوها اللدود، فثمة انعدام للثقة بين البلدين الحليفين في الناتو.

صفقة تركيا لشراء صواريخ "إس 400" الروسية حاليا جاءت على رأس المسائل الخلافية بين أنقرة وواشنطن، حيث ترى الولايات المتحدة أن نظام الدفاع الصاروخي الروسي يمكن أن يضرّ بتكنولوجيا الناتو، إلى جانب تحفظها على تغلغل موسكو في المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أكد أن شراء بلاده منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية "لا علاقة له" بأمن الولايات المتحدة، وذلك في ردّ منه على تحذير أطلقته وزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) لأنقرة في وقت سابق.

وأمام هذه التهديدات المتبادلة والمصالح المتضاربة، ما خيارات تركيا في تلك الأزمة؟ وما الذي ستفعله أنقرة إذا ما ألغى الأمريكان صفقة إف 35؟ وهل تكون سوخوي البديل في سلاح الجو التركي؟ وهل ثمة تحالف روسي عسكري تركي قريب قد يشهده العالم؟

الإعلامي التركي طه عودة أوغلو رأى أن تركيا لا تملك خيارا آخر أمام تعنت أميركا طوال السنوات الماضية في مدها بمنظومة باتريوت أو طائرات إف 35، لذلك لجأت إلى شراء منظومة صواريخ إس 400 الروسية، خاصة بعد ما سحبت واشنطن منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية من أنقرة بالتعاون مع دول الناتو عام 2014، في الوقت الذي كانت فيه أنقرة بحاجة ماسة لهذه الصواريخ".

ويعتقد عودة أوغلو في تصريحات صحفية أن أردوغان الذي يستعد لخوض انتخابات محلية حاسمة في 31 مارس الجاري، لن يتراجع عن الصفقة الروسية، مشيرا إلى أن تركيا في حال إصرارها على إتمام الصفقة الروسية فإنها تخاطر بألا تتسلم طائرات "أف 35" الشبح المقاتلة التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، ويمكن أن تواجه عقوبات بمقتضي قانون التصدي لخصوم أميركا.

ونقل عودة أوغلو عن مسؤولين عسكريين أتراك أن "امتلاك أنقرة إس 400 سيغنيها عن استخدام مقاتلات أف 16 للدفاع عن المجال الجوي التركي، وسيخولها الرد السريع على التهديدات الخارجية".

وأضاف أنه بفضل "إس 400" لن تضطر أنقرة إلى إقلاع مقاتلاتها وتوجيهها إلى مسافات بعيدة لمواجهة الخطر القادم من الخارج، وبذلك تكون قد وفّرت تكاليف التحليق، فضلا عن أن عدم دمج المنظومة الروسية في شبكة الناتو سيحد من قابلية رصدها على اعتبار أنها ستعمل بمفردها من دون الاستعانة برادارات الناتو".

ويرى الإعلامي المقرب من الحكومة التركية أن تحدي أنقرة في إتمام الصفقة الروسية وعدم الرضوخ للتهديدات الأميركية، يعني تزايد فرص العقوبات الأميركية الاقتصادية على أنقرة.

واستدرك بالقول "لكن أردوغان يدرك جيدا أن الابتعاد عن الغرب سيكون بمثابة ضربة قاسية لتركيا وسيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي في البلاد وفقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، لذا فإنه سيحاول بعد انتهاء الانتخابات المحلية في بلاده إقناع واشنطن بقبول حل وسط أو المقايضة في بعض الملفات لإنهاء الأزمة بين الحليفين".

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وأكد عودة أوغلو أن من الصعب على تركيا خسارة أميركا في هذه المرحلة المعقدة التي تشهد ترتيبات جديدة للمنطقة، وكذلك لا تستطيع واشنطن تحمل النتائج التي يمكن أن تترتب عليها خسارة تركيا.

على الجانب الآخر، تعد صواريخ إس 400 أحد أهم إصدارات الأنظمة الصاروخية الروسية، فهي قادرة على تدمير أهداف من مسافات بعيدة، كما يصل عدد الأهداف التي بإمكانها تتبعها في وقت واحد إلى ثلاثمئة.

ويبلغ مدى تدميرها للطائرات ما بين ثلاثة و240 كيلومتراً، وبإمكانها تدمير جميع أنواع المقاتلات واعتراض الصواريخ المجنحة.

وبالإمكان تزويد المنظومة بخمسة أنواع من الصواريخ المختلفة المهام، بينها صاروخ (40Н 6 Е) القادر على تدمير طائرات الكشف الراداري البعيد وطائرات الشبح، وذلك على بعد أربعمائة كيلومتر.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، على خلفية سعي الأخيرة شراء مضادات صاروخية من روسيا "إس 400".

ووقعت كل من روسيا وتركيا في ديسمبر عام 2017 بأنقرة اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الاثنين (4 مارس)، حرمان المصدّرين الأتراك والهنود من مزايا تجارية جمركية تفضيلية، وبعث رسائل إلى الكونغرس والحكومتين التركية والهندية تتضمن إخطارهما بالتغيّرات.

وأوضح البيت الأبيض أن خروج الهند وتركيا من وضع الولايات المتحدة التفضيلي سيصبح ساري المفعول بعد 60 يوماً.

وكشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة (8 مارس 2019)، أن أنقرة ستبدأ استخدام منظومة "إس-400" الروسية انطلاقاً من شهر أكتوبر، وذلك في تجاهل لتهديد وزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات مختلفة على تركيا حال مضيها قدماً في شراء المنظومة، حيث يقول المسؤولون الأتراك إن عرقلة واشنطن بيعهم منظومة باتريوت قادتهم للتوجه إلى موسكو.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، قبل أيام، أنه في حال اشترت تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا فإنها لن تحصل على مقاتلات "إف-35" ومنظومة "باتريوت".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم، وتتسابق العديد من الدول للحصول عليه.

وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في أحد تقاريرها أن صواريخ "إس - 400" أخطر مما يعتقده العالم، مشيرة إلى أنها تستطيع إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، إضافة إلى قدرتها على ضرب الطائرات قبل إقلاعها من حاملات الطائرات في حالة الحرب.