الولاية الخامسة تسقط في الجزائر.. لمصلحة من تأجيل الانتخابات؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "لم أنوِ قط" الترشح مجدداً، فحالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب، الجمهورية الجديدة ستوضع بين أيدي الجيل الجديد من الجزائريين، وتأجيل الانتخابات يأتي لتهدئة التخوفات، والانتخابات الرئاسية ستنظم بعد إجراء الندوة الوطنية، وسأسلم مهام وصلاحيات الرئاسة للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب بكل حرية.. تلك العبارات كانت أهم ما جاء في رسالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

بوتفليقة وفي رسالته المطولة منح العديد من الوعود للجزائريين، وهي الوعود التي تكرس استمراريته على رأس الدولة لمدة أقلها عام واحد، ما يعني تمديداً غير مباشر لولايته الرئاسية الحالية، وهو ما تعهد به في رسالة ترشحه حينما طلب من الجزائريين تزكيته لولاية خامسة، مقابل تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في عامه الأول دون الترشح لها.

التصريحات البوتفليقية والتي حملت نبرة استعطاف للشعب، بحسب مراقبين، حملت بين طياتها الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا وأنها جاءت بعد خطاب مماثل لأعلى رأس في الجيش الفريق أحمد قايد صالح، والتي حملت نفس المعنى.

فمن المستفيد من تأجيل الانتخابات؟ ولماذا أعلن بوتفليقة عدم ترشحه للرئاسة بعد 16 يومًا من الاحتجاجات؟ ماذا يخبئ القدر لبلد المليون شهيد؟

الشارع الجزائري الرافض للولاية الخامسة، والذي أسقطها بعد 16 يوما من الاحتجاجات، استفاد من احتجاجاته، فأسقط الولاية الخامسة، والتي أصر عليها المولاة، وأثبت للجميع أن توحده سبب انتصاره.

أحزاب الموالاة التابعة للرئيس بوتفليقة، أيضا مستفيدة مما حدث، خصوصا بعد تأجيل الانتخابات، فيمكنها كسب الوقت والدفع بأحد أنصارها لخوض السباق القادم.

دائرة صنع القرار الرئاسي، أمثال قادة الجيش، وكذلك، السعيد، شقيق الرئيس بوتفليقة، ربما يكون أحد أهم الوجوه التي قد تخلف أخيه، خصوصا إن سلم الأخير العرش بطريقة ديمقراطية كما تحدث في رسالته الأخيرة.

فما سبق يعني أن بوتفليقة المنتهية ولايته في إبريل المقبل سيستمر في منصبه، وسيكون رقماً فاعلاً ومشرفاً على رسم معالم المشهد السياسي لما بعد عهده، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء التفافاً واضحاً على مطالب الحراك الشعبي الذي تجاوز مطلب إلغاء الولاية الخامسة إلى الذهاب نحو تغيير جذري للنظام، وذلك بتأجيل الانتخابات وإعلان مرحلة انتقالية تقودها حكومة تكنوقراط، وبالتالي سيكون أنصار الرئيس هم المستفيد الأول.

أيضا الأحزاب الإسلامية، ربما تكون أكثر القوى الرابحة، خصوصا لما لها من قاعدة شعبية كبرى في الشارع الجزائري، والتي كان لها الدور الأبرز والأهم في إسقاط العهدة الخامسة.

ومن أهم القوي التي ربما تكون صاحبة النصيب الأكبر من المشهد السياسي، حركة مجتمع السلم لعبد الرزاق مقري، وجبهة العدالة والتنمية للشيخ عبد الله جاب الله، نظرا لثقلها السياسي داخل المشهد الجزائري.

المعارضة الجزائرية، والقوى المستقلة من أمثال الجنرال المتقاعد علي غديري ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن فليس، أيضا يمكنهما ترتيب أوراقهما قبيل بدء السباق.

في السياق، قال عبد المجيد مناصرة، النائب في البرلمان الجزائري ونائب رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، إن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء ترشحه مع بقائه في الحكم لا يستند إلى نص دستوري، إذ من الممكن أن يبقى في الحكم من سنة ونصف إلى سنتين.

وأضاف النائب الجزائري، في تصريحات صحفية، أن "بوتفليقة ألغى مهام اللجنة الوطنية للانتخابات قبل انتهاء فترتها الدستورية نهاية عام 2019، وسيعمل الآن على تعديل الدستور، وهو ما سيأخذ وقتاً طويلاً".

عبد المجيد مناصرة

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وأوضح أن بوتفليقة استجاب لمطالب الشارع "ولكن على طريقته"، لأنه "لا يقبل أن يغادر الحكم إلا بطريقته هو، ويريد أن يبقى في الحكم بلا انتخابات الآن، ولكن هل سيقبل الشارع ذلك؟".

ولفت القيادي في حركة "حمس" إلى أنّ "المعارضة السياسية في الجزائر تنتظر رأي الشارع، فإن قبل الشعب هذه الخطوات فسنقبلها، ولكن إن لم يقبلها الشعب- وهو المتوقع- فنحن خلفه".

ودعا مناصرة أن تبقى المظاهرات الشعبية في إطارها السلمي ومحافظة على مدنيتها، "ويتوجب علينا أن نساير الحراك الشعبي في كل مطالبه".

وحول إمكانية ترشح أحد إخوة الرئيس الجزائري؛ سعيد أو ناصر بوتفليقة، لمنصب الرئاسة، استبعد "مناصرة" ذلك قائلاً: إن "الحكم العائلي مرفوض في الجزائر بشكل مطلق، حتى إنّ فكرة أن تحكم عائلة ما الجزائر وتوارث الحكم هي غير موجودة تماماً".

وفي الساعات الأخيرة، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم، وقال في بيان للرئاسة الجزائرية إنه "لم ينوِ قط" الترشح مجدداً.

وتزامناً مع بيان بوتفليقة، أعلن رئيس الحكومة أحمد أويحيى استقالته من منصبه، وقالت مصادر محلية إن بوتفليقة قبل الاستقالة.

كما قرر تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفاً لأويحيى، في حين أكد بيان بوتفليقة أنه قرر إجراء تعديلات حكومية في أقرب الآجال، وأنه ستُشكّل "حكومة كفاءات" لقيادة الفترة القادمة.

ويأتي إعلان بوتفليقة عدم ترشحه بعد ساعات من إعلان أكثر من ألف قاضٍ جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرّرة الشهر المقبل؛ في حال شارك فيها الرئيس.

واعتبر القضاة، في بيان صدر قبل ساعات، أن "الإصرار على ترشيح بوتفليقة، وفي خضمّ الحراك الشعبي الواسع الرافض للعهدة الخامسة، يجعلهم أمام مسؤوليات تاريخية وأخلاقية تفرض عليهم، انطلاقاً من ضميرهم المهني، واجب التخلّي عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية، خدمة لكرامة القضاة ولمصلحة الشعب الجزائري".

وأعلنت حملة بوتفليقة، الأحد، أن الرئيس ماضٍ في ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقالت الحملة إن "قيادات في الجيش تسعى لعرقلة الرئيس"، وهو ما خالف بيان بوتفليقة بالأمس.

وتعهد بوتفليقة (82 سنة)، في وقت سابق، بتنظيم مؤتمر للحوار وتعديل دستوري، ثم انتخابات مبكّرة لن يترشح فيها في حال فوزه بولاية خامسة.

ومنذ أسبوع، تتسارع الأحداث في الجزائر بالتحاق الطلبة ونقابات بالحراك، وشمل أيضاً التحاق منظمة المجاهدين (قدماء المحاربين) المحسوبة على النظام الحاكم، التي أعلنت دعمها للمظاهرات، في حين دعت قوى معارضة إلى مرحلة انتقالية تمهّد لتنظيم انتخابات "نزيهة".

والخميس الماضي حذّر بوتفليقة، في رسالة للجزائريين بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، من "اختراق" الحراك الشعبي الحالي من قبل أي "فئة داخلية أو خارجية"، لم يسمّها، وعبّر عن "ارتياحه" لطابعها السلمي.