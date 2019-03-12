منظمة الصحة العالمية تكافح "الإنفلونزا" باستراتيجية جديدة

أطلقت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، استراتيجية عالمية جديدة لمكافحة "الإنفلونزا" تمتد من عام 2019 إلى سنة 2030.

وتستهدف البادرة حماية الأفراد في شتى أرجاء المعمورة من مخاطر المرض، والتحكّم في انتشاره وانتقاله من الحيوانات إلى البشر.

وقال مدير عام منظمة الصحة، الدكتور تيدروس أدهانوم، إن خطر "الإنفلونزا" ما يزال قائما، مشيرا إلى العواقب الوخيمة لانتقالها من الحيوانات إلى البشر، ومُطالبا دول العالم باليقظة والتأهب في حال تفشّي الوباء.

وأكد أن "الإنفلونزا" تظل من أكبر التحديات التي تواجه الصحة العامة على مستوى العالم، إذ تصيب سنويا ما يصل إلى مليار شخص، منهم حالات حادة تتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين، وتسفر عن وفيات تصِل إلى 650 ضحية.

وأوضح أدهانوم أن: "الاستراتيجية الجديدة التي طوّرتها المنظمة تعدّ الأكثر شمولا، وهي بعيدة المدى، تساعد على مواجهة الوباء من خلال تعزيز البرامج الروتينية"، مضيفا: "تعتمد الخطة على محورين، أوّلهما بناء قدرات قُطرية أقوى من أجل مراقبة الأمراض ومكافحتها، وثانيهما تطوير أدوات الوقاية من الإنفلونزا وعلاجها باللقاحات المضادة للفيروسات وغيرها من الوسائل الحديثة".