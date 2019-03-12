تعرف على أضرار قلة النوم

قلة النوم تعد من الأسباب المهمة للكثير من المشكلات الصحية التي تصيب الإنسان، حيث إنها تصيبه بالغضب خلال فترة النهار، فضلا عن أنها تقلل من القدرة على أداء الأعمال اليومية بالشكل السليم، وتجعلك عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب وضغط الدم، ولهذا من المهم الحرص على النوم بالشكل الجيد حتى تستطيع أجهزة الجسم القيام بوظائفها، ومن المعروف أن النوم الطبيعي الصحي يكون لفترة لا تقل عن 8 ساعات يوميا خلال فترة الليل، وذلك لأن النوم يساعد على الحفاظ على الصحة العقلية وتعديل الحالة المزاجية، ويقي من الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر، والوقاية من الإصابة بألزهايمر، علما بأنه يمكن علاج صعوبة النوم بالأعشاب، وإذا كانت لديكم مشاكل مستمرة فهناك أيضا 8 نصائح للتغلب على صعوبة النوم عليكم اتباعها حتى لا تكونوا عرضة لأضرار النوم التي نرصدها فيما يلي:فوائد النوم

أبرز أضرار قلة النوم:

1. الاكتئاب

من أكثر الأعراض التي يتعرض إليها الإنسان الذي يعاني من قلة النوم هو التعرض إلى الإصابة بأعراض الاكتئاب والأرق المستمر والشعور بالقلق، كما أنه يؤثر على الحالة المزاجية للإنسان خلال فترة النهار، وتجعله سريع الغضب.

2. قلة التركيز

النوم لعدد قليل من الساعات خلال اليوم يؤدي إلى قلة التركيز وعدم القدرة على التحصيل العلمي بالشكل السليم، وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية في العمل أو المنزل.

قلة التركيز من أضرار قلة النوم

3. شحوب البشرة

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عدم الانتظام في النوم يؤثر على صحة البشرة، ما يعرضها إلى الشحوب وظهور الانتفاخات تحت العين، وظهور التجاعيد المبكرة على البشرة، بالإضافة إلى التأثير على مرونة ورطوبة البشرة.

4. الإصابة بالأمراض

قلة النوم تعرض أجهزة الجسم إلى أمراض مختلفة نتيجة عدم الحصول على الراحة بالشكل الكافي، ومن هذه الأمراض السكتة الدماغية والأمراض القلبية وعدم انتظام ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن قلة النوم تعرض الإنسان إلى الإصابة بمرض السكري.

5. زيادة الوزن

إذا كنت ممن يسهرون لوقت متأخر من الليل فإن ذلك سيجعلك تتناول الكثير من الطعام وهو ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة وزنك وإصابتك بالسمنة.

6. الصداع المستمر

هناك 8 أسباب "مفاجئة" وراء صداع الصباح من أهمها عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث يحتاج الجسم من 7 إلى 8 ساعات نوم يوميا؛ وحين تنام ساعات أقل، يتلقى الجسم إشارة بأن هناك شيئا ما خاطئا وينتج عن ذلك زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة التوتر، وكل هذا يسهم في الإصابة بالصداع، وخاصة في الصباح.