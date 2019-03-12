شرطة نيويورك تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمحاربة الجريمة

لجأت شرطة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الذكاء الاصطناعي لمحاربة الجريمة في شوارعها، وذلك عبر نظام برمجيات جديد هو Patternizr الذي يساعد الضباط في البحث عن "مئات الآلاف" من ملفات القضايا بشكل سريع وعالي الدقة.

وبحسب موقع The verge التقني ذكر تقرير مفصل عن البرنامج الجديد أن البرنامج يسمح للمحللين بالبحث عبر مجموعة كبيرة من الملفات عن أنماط أو جرائم مماثلة؛ حيث في السابق كان عليهم البحث بالملفات يدوياً.

استخدمت شرطة نيويورك النظام لربط جريمتين؛ حيث استطاعوا حل جريمة رجل استخدم حقنة لسرقة شخصين من المستودعات الرئيسية في مدينة نيويورك.

ويقوم البرنامج بتحليل البيانات في 77 منطقة في نيويورك بحثاً عن ارتباطات ما بين الجرائم، خاصة فيما يتعلق بالسرقات والسلب لتحديد الأنماط بما يتيح تتبع المجرمين.

كما يحلل البرنامج الشكاوى التي تم التقدم بها ولم يتم حلها، إذ يمكن أن تكشف جريمة حديثة عن أخرى قديمة لم يتم العثور على فاعلها.