دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تحقق مبيعات 10 مليون وحدة من هواتف Mate 20 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلن Yu Chengdong الرئيس التنفيذي لشركة هواوي عن وصول مبيعات هواوي من هواتف Mate 20 إلى 10 ملايين وحدة خلال 5 أشهر من إطلاق الهواتف رسمياً إلى الأسواق.

قدمت شركة هواوي هواتف Mate 20 إلى الأسواق في شهر نوفمبر من نهاية العام الماضي، ولقد حققت أعلى نسبة شحن لسلسلة الهواتف قبل نهاية 2018، وتستمر هواوي في تحقيق الأرقام القياسية اليوم أيضاً، حيث كشف الرئيس التنفيذي للشركة عن وصول عدد الوحدات التي تم شحنها من هواتف Mate 20 إلى 10 ملايين وحدة حتى الآن.

ويحاكي هذا الإنجاز ما حققته هواوي سابقاً مع سلسلة P20 التي وصلت إلى مبيعات 10 ملايين وحدة في 5 أشهر أيضاً، وهو ما يعد تطور كبير في مبيعات هواوي من الهواتف الذكية المميزة، حيث تخطت هذه النسبة في المبيعات هواتف Mate 10 التي حققت نفس نسبة المبيعات خلال 10 أشهر، بينما وصلت مبيعات Mate 9 إلى 5 مليون وحدة خلال 4 أشهر.

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ولقد حصد هاتف Mate 20 Pro جائزة GLOMO السنوية كأفضل الهواتف في مؤتمر الهاتف العالمي الذي عقد في برشلونة مؤخراً خلال شهر فبراير الماضي.

من جانب أخر أكد Yu على خطط الشركة للوصول إلى هذه النسبة في المبيعات مع الإصدارات الجديدة أيضاً من الهواتف الذكية، حيث تتوقع الشركة نسبة مبيعات جيدة لهاتفها الجديد Huawei Mate X الذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، وأيضاً تصميم قابل للطي، لذا نترقب إطلاق سلسلة P30 رسمياً لنشهد تطور مبيعات هواوي في الإصدارات الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تحقق مبيعات 10 مليون وحدة من هواتف Mate 20 ظهر على التقنية بلا حدود.