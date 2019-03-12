دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هكذا تعلم إذا كان الشخص الذي يُحدثك عبر "الشات" يكذب أم لا

يرى البعض في غرف الدردشة الإلكترونية "الشات" وسيلة أكثر سهولة لمحاولة الالتفاف في الإجابة مع الشخص الذي يُحدثه أو ربما يكذب عليه فهو لن يرى تعبيرات وجهه التي ربما قد تدل على عدم صدقه.

ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك، فأجرت جامعة كورنيل الأمريكية، دراسة نشر نتائجها موقع iflscience المتخصص في الشؤون العلمية؛ حيث أشارت إلى أن النساء يستخدمن جملاً أطول وكلمات غير واضحة عندما يحاولن إخفاء شيء ما، أو عند رغبتهن في خداع الطرف الآخر عبر غرف الدردشة الإلكترونية.

وحللت الدراسة 1703 محادثة بعد إزالة الرسائل الصادقة منها ليتبقى لها 351 محادثة فقط؛ حيث وصلت إلى أن الرجال والنساء استخدموا جملًا أطول عند رغبتهم في الكذب فكانت جمل النساء أطول بـ13% من الجمل الصادقة، بينما كانت نسبة التغير في طول جمل الرجال للكذب بسيطة جدًا 2% فقط.

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وأوضحت الدراسة أيضًا ـ من خلال تحليلها لمضمون الرسائل ـ إلى أن الأشخاص الذين يحاولون الكذب عبر غرف الدردشة الإلكترونية يميلون لاستخدام الضمائر الشخصية أكثر كـ"أنا" و"نفسي"، مع لغة تعبيرية أقل تعقيدًا بمصطلحات بسيطة وجمل قصيرة، بالإضافة إلى مصطلحات مثل: ربما، يمكن، قد أستطيع.. إلخ.المزيد:

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