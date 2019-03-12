شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 38 من مقاتلى داعش فى الباغوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء إنها تأكدت من مقتل 38 من مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى فى هجوم تدعمه الولايات المتحدة على آخر جيب للمتشددين بشرق سوريا بعد قصف شديد للمنطقة الليلة الماضية.
وقال مصطفى بالى رئيس المكتب الإعلامى للقوات على تويتر إن ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قتلوا وأصيب 10 آخرون.
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