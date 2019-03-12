شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثى تقطع الاتصالات وتعدم الأسرى بمديرية كشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل محافظة حجة اليمنية وأحد شيوخ قبائل حجور ناصر دعقين إن مليشيات الحوثى تحاصر المدنيين ، وتقطع وسائل الاتصال والانترنت فى مديرية كشر شمال اليمن.

وقال وكيل محافظة حجة ـ فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" ـ إن مليشيات الحوثى أعدمت بعض الأسرى، واختطف العديد من الناشطين فى مديرية كشر، مضيفا أنها تجبر سكان مديرية كشر على النزوح من مناطقهم، والخروج من منازلهم بالإكراه.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم ميليشيا الحوثى على قبائل "الحجور" فى حجة شمال اليمن أمس الاثنين إلى 41 شخصا ما بين قتيل وجريح ، بينهم نساء وأطفال.

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