ظريف يوجه "دعوة" للسعودية... ويتحدث عن قيادات المملكة و"الرجال الأقوياء"

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وأضاف ظريف في مقابلة مع مراسل الشؤون الإيرانية في بي بي سي، أن بلاده لديها استراتيجية إقليمية تسمى "منطقة أقوى" وليس "بلدانا قوية" أو "رجالا أقوياء".
© REUTERS / Andreas Gebert
ووجه ظريف دعوة إلى المملكة العربية السعودية بـ"الحوار"، لافتا إلى أن بلاده لا سبب لديها لافتعال معركة مع أي من دول الجوار بما فيها السعودية.
وأضاف في حواره أن بلاده لم تحاول استبعاد السعودية عن الساحة الإقليمية، وأن السعودية هي التي حاولت ذلك.
وأشار ظريف إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع السعودية، قائلا: "لكن القيادة الحالية في المملكة ترى أن مصلحتها ومستقبلها، وبالتحديد مستقبلها الشخصي، يكمن في التوتر المستمر مع إيران".
وتابع ظريف "نحن نرى أن أمن السعودية مرتبط ارتباطا شديداً بأمننا وعلى السعودية أن تقتنع أيضاً بأن أمن إيران يعني أمن المملكة".
ويزور ظريف العاصمة العراقية بغداد برفقة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ 11 عاما والثانية في العلاقة بين البلدين منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.
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