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ونفت شركات طيران سعودية أن تكون طائرة بوينغ 737 ماكس 8 ضمن أساطيلها، حيث أكد أكد المتحدث باسم طيران ناس، أحمد المسيند، عدم وجود طراز الطائرة المنكوبة ضمن أسطول الشركة.
© AP Photo / Mulugeta Ayene
قالت شركة بوينغ إن التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وهو "بوينغ 737 ماكس 8"، وذلك استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن.
وقال متحدث باسم بوينغ في بيان أرسله إلى "رويترز" بالبريد الإلكتروني: "السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".
ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.
وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737- 800".
وذكرت في بيان صادر صباح يوم الأحد: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد كارثة الطائرة الإثيوبية... معلومات جديدة من شركات سعودية حول "بوينغ 737" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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