مقتل عسكري سوري وإصابة 4 آخرين في حماة

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© Sputnik . Кирилл Брага
وتواصل التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه وعلى القرى الآمنة والأحياء السكنية المحيطة في المنطقة المصنفة على أنها "منزوعة السلاح".
وينتشر في ريف حماة الشمالي عشرات التنظيمات الإرهابية المسلحة، بينهم مقاتلون تابعون لتنظيم (أنصار التوحيد)، وهو الاسم الأحدث لتنظيم (جند الأقصى) الداعشي الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي بقيادة الإرهابي الشهير (أبو عبد العزيز القطري) قبل مقتله في عام 2014.
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