انت الان تتابع بوتفليقة يعلن عدم ترشحه للرئاسة:صحتي وعمري لا يسمحان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أعلنت وكالة رويترز للأنباء في خبر عاجل، مساء اليوم، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد التي كان من المقرر أن تعقد في أبريل المقبل، فيما أكد "عدم ترشحه لولاية خامسة". وأفادت قناة "النهار" الجزائرية، بأن بوتفليقة أصدر في بيان رئاسي إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019. وقال بوتفليقة: "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب"، مشيرا إلى أنه " لم يكن لدي نية قط للترشح للانتخابات الرئاسية".

وأضاف بوتفليقة: "أتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري". وعاد الرئيس الجزائري إلى بلاده، مساء الأحد، بعد قضاء أسبوعين في مستشفى سويسري "لإجراء فحوص طبية روتينية"، بحسب الرئاسة الجزائرية. وكان بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، قد سافر إلى جنيف في 24 فبراير بعد يومين من خروج عشرات الآلاف من الجزائريين