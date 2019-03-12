إطلالة ميجان ماركل في شهر حملها الثامن بـ8 آلاف جنيه إسترليني

خطفت ميجان ماركل دوقة ساسكس الأنظار، الإثنين، أثناء حضورها احتفالات يوم الكومنولث في لندن بصحبة زوجها الأمير هاري، بإطلالة أنيقة باللون الأخضر.

واختارت دوقة ساكس، الحامل في شهرها الثامن، ارتداء إطلالة مكونة من فستان ومعطف متطابقين باللون الأخضر الداكن من الصوف بأكمام طويلة بتطريزات من خامة الجبير المزينة بالخرز، من توقيع المصمم الكندي إرديم.

واختارت ميجان إطلالتها من مجموعة إرديم لخريف/شتاء 2019، والذي استوحى تصميمه من الأميرة الإيطالية أوريتا دوريا بامفيلي، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضفت ميجان على إطلالتها مزيداً من الرقي والكلاسيكية بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي المفتوحة من الخلف باللون الأسود، من علامة أكواتزروا الإيطالية، بلغ سعره 485 جنيها إسترلينيا، وحقيبة "كلاتش" صغيرة من دار الأزياء العالمية جيفنشى.

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كما نسقت إطلالتها بأقراط من حجر الأوبال من توقيع علامة Maison Birks الكندية للمجوهرات، بلغ سعرها 568 جنيها إسترلينيا، وأسوارة من العلامة التجارية التركية Kismet by Milka بتكلفة 363 جنيها إسترلينيا.

واستعانت ميجان ماركل للظهور بكامل أناقتها بهذا الشكل بمنسق أزياء المشاهير المصمم لوكاس أرميتاج، بتكلفة إجمالية لإطلالتها قدرها نحو 8 آلاف جنيه إسترليني.

أما عن تصفيفة شعرها، فاختارت "ميجان" الظهور بسيطة كعادتها، بتسريحة الكعكة المنخفضة بفرق محدد ومثالي من المنتصف، ويبدو أنها من عشاق هذه التصفيفة، إذ لم تكن المرة الأولى التي تختارها، إذ أطلت بها في كثير من المناسبات من قبل.

ومثل بساطة تصفيفة شعر ميجان انطبق الحال نفسه على مكياجها، إذ اعتمدت اللمسات الناعمة مثل أحمر الشفاه بلون النيود الفاتح وأحمر خدود "بلاشر" وردي خفيف وقليل من كحل العيون.