الملك سلمان يتحدث عن "أمن واستقرار" السعودية

واستقبل الملك في قصر اليمامة بالرياض، كبار مسؤولي القطاع المالي السعودي، ومؤسسة النقد العربي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس البنوك السعودية. ونوه الملك بما تتمتع به السعودية من "أمن واستقرار"، حسب صحيفة عكاظ السعودية. وأكد الملك سلمان على دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية. ودعا سلمان بن عبد العزيز إلى الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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