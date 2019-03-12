شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سائق متهور بالرياض يرتطم بمركبتين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
وثّقت كاميرات مراقبة في أحد الشوارع بمدينة الرياض، لحظة ارتطام قائد مركبة متهور بمركبتين، ونجاة شاب كان يقف بجوارهما من تعرضه لإصابة في الحادث.
ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المركبة تسير بسرعة عالية ويفقد صاحبها السيطرة عليها، ويرتطم بمركبتين إحداهما كانت متوقفة على جانب الطريق، والأخرى كانت متحركة من المواقف بالخلف.
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