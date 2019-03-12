تعرف على مواصفات السيارة الإسبانية.. الفخامة بقلب كهربائي

أثارت شركة إسبانية تصنع سيارات فاخرة تشبه "رولز رويس" أو "بنتلي"، إعجاب المتابعين بسبب تصميم سيارتها الجديدة، التي تأمل من خلالها أن تعيد للشركة سمعتها العالمية.

ومن المنتظر أن تطلق شركة "هيسبانو سويسا" سيارة "كارمن" الحديثة، المصنعة بشكل شبه كامل من ألياف الكربون، وتعتمد كليا على الكهرباء، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفق الصحيفة فإن ثمن السيارة الفاخرة سيبلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.69 مليون دولار)، في حين ستكون قوة محركها 1005 حصانا.

وبمقدور السيارة أن تصل إلى سرعة 62 ميل (100 كيلومتر في الساعة) في زمن أقل من ثلاث ثوان انطلاقا من السكون، علما أن سرعتها القصوى تبلغ 250 كيلومترا في الساعة.

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ووفقا لصانعيها، فإن "كارمن" ذات المقعدين البالغ طولها 4.7 أمتار، تجمع بين الأداء الفائق ومستويات الرفاهية الراقية.

وتستخدم كارمن، التي لا يتعدى وزنها 1690 كيلوغراما، البطاريات المستخدمة في "الفورمولا E"، وهي السباقات التي تستخدم فقط السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وسيبلغ الإنتاج السنوي لـ"كارمن" سبع سيارات، وسيقتصر عدد الإنتاج الإجمالي على 19 سيارة فقط.