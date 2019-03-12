مايكروسوفت: 800 مليون جهار حول العالم تستخدم نظام ويندوز 10

قالت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية إن نظام ويندوز 10 التابع لها يعمل حاليا على 800 مليون جهاز حول العالم.

واعتمدت شركة مايكروسوفت على ويندوز 10 بعد تقاعد ويندوز 7.

وتضيف الشركة: "استغرق الوصول إلى هذا الرقم -800 مليون- أكثر من ثلاثة أعوام، وتوقعت مايكروسوفت بأن يصل عدد الأجهزة المستخدمة له إلى مليار جهاز عالميا.

كانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر 2018 أن أكثر من 700 مليون جهاز حول العالم تعمل بنظام Windows 10، مشيرة إلى أنها حققت 100 مليون مستخدم جديد خلال 6 أشهر فقط.

يذكر أن نظام ويندوز 10 يعمل على أجهزة عديدة أبرزها الحاسوب المكتبي وأجهزة لاب توب، بالإضافة أجهزة إكس بوكس One X.