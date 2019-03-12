"أبل" تخطط لإنتاج نظارات بتقنية الواقع الافتراضي

كشف الصيني مينغ-تشي كو، محلل أمن المعلومات والمختص بمنتجات أبل، عن أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج نظارات الواقع المعزز وإطلاقها بنهاية العام الجاري.

وتوقع كو أن تطلق "أبل" النظارات كإكسسوار لهاتف آيفون وفقا لموقع MacRumors التقني.

وذكر المحلل أن النظارة ستكون مرتبطة بهاتف آيفون في كل شيء، ويشمل ذلك نقل البيانات، متوقعا أن يكون سعر تلك النظارة "معقولا" بسبب اعتباره "إكسسوار" للهاتف وليست نظارة مستقلة بإمكانيات أقوى وأوسع.

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وعلى الرغم من أن شركة "أبل" أصدرت أول برامج الواقع المعززARKit في عام 2017، فإنها لم تنتج أي جهاز مخصص للواقع المعزز حتى الآن، حيث تقوم بإطلاق برامج وتطبيقات تدعم الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وسبق أن قامت أبل بالاستحواذ على شركة Akonia Holographics لتصنيع عدسات الواقع الافتراضي، ما يعطي إشارة قوية بقرب إطلاق أول نظارة ذكية لشركة أبل.

وتشير بيانات الى أن مبيعات هواتف آيفون قد تباطأت السنوات الأخيرة، لذا أصبحت أبل تبحث في مكان آخر عن نمو إيراداتها في المستقبل، حيث اعتمدت على ملحقات الهواتف والأجهزة مثل سماعة أبل (إيربودز) أو ساعة أبل الذكية (أبل ووتش)، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 33٪ حتى مع انخفاض مبيعات الهواتف بنسبة 15٪.