"دو" تطلق مساعداً افتراضياً عبر "واتس آب"

أطلقت شركة "دو" مساعداً افتراضياً يحمل اسم "Blu" يستند إلى الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق واتس آب، لتمكين مختلف شرائح عملائها البالغ عددهم 9 مليون مشترك من التواصل بشكل سلس مع فريق خدمة العملاء في الشركة لتلقي الدعم والحصول على أجوبة سريعة لاستفسارتهم بشكل سريع وأكثر فعالية.
وتعتزم دو توسيع إمكانات المساعد الافتراضي مع مرور الوقت، بحيث تستمر في خدمة عملائها بطرق جديدة ومحسنة وذلك من خلال الاستماع إلى ردود فعل العملاء حول فعالية الخدمة والإضافات الجديدة التي يتطلعون إليها.
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