جوجل تطور ذراع تحكم للألعاب

حصلت شركة جوجل على حقوق براءة اختراع لذراع تحكم لخدمة الألعاب، من المتوقع أن تعلن عنها في وقت لاحق من شهر خلال مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2019، الذي ينعقد يوم 23 مارس (آذار) الجاري.
وأظهرت براءة الاختراع، تصميم ذراع التحكم للمنصة المخصصة لبث الألعاب، والتي كانت تختبرها الشركة مع تقنية طورتها بنفسها، "مشروع ستريم" Stream Project، وشُبِّهت بأنها "نتفليكس للألعاب".
يُشار إلى أن براءة الاختراع نفسها هي لنظام الإشعارات الخاص بذراع التحكم الذي سيقوم بإشعار اللاعب عندما تكون اللعبة متوفرة الآن، أو أن المستخدم قد تلقى دعوة، أو طلب دردشة من لاعب آخر.
ومع ذلك، تأتي براءة الاختراع أيضاً مع سلسلة من الرسوم التوضيحية توضح كيفية تصميم وحدة التحكم، بما في ذلك نظام التحكم المزدوج، وأزرار الزناد، وأزرار التحكم وأزرار اللعب. ويتضمن الرسم التوضيحي أيضاً ما يبدو أنه زر ميكروفون، والذي قد يشير إلى نوع من التوافق مع مساعد غوغل الرقمي.
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