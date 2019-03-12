"فيتبيت" تطلق تقنيات القابلة للارتداء

أطلقت شركة "فيتبيت" باقة جديدة من موديلاتها القابلة للارتداء من أساور اللياقة البدنية والساعات الذكية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الباقة الجديدة تضم Ace 2 و Inspire و Inspire HR و Versa Lite.

تهدف شركة فيتبيت من خلال سوار اللياقة البدنية Ace 2 إلى تلبية متطلبات الأطفال بدءا من عمر 6 سنوات، ويمتاز بسوار وجسم مضاد للصدمات، بالإضافة إلى العديد من الألوان الزاهية، ويمتاز سوار فيتبيت Ace 2 بلوحة أرقام جديدة والعديد من الرسومات المناسبة للأطفال.

Advertisements

ويتعين على الآباء إنشاء حساب عائلة فيتبيت، حتى يتمكنوا من متابعة الأنشطة البدنية الخاصة بأطفالهم بواسطة سوار اللياقة البدنية Ace 2، الذي يتوفر بدرجات ألوان الأزرق والوردي والأصفر والأخضر، ومن المقرر طرح فيتبيت Ace 2 خلال صيف 2019.

أعلنت شركة فيتبيت خلال كانون ثان/يناير الماضي عن سوار اللياقة البدنية Inspire HR مع قياس نبضات القلب، أما الموديل الجديد فإنه يتيح المزيد من وظائف تتبع الأنشطة البدنية وتحليل النوم والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، ويتوفر باللون البنفسجي والأسود والأبيض، أما سوار اللياقة البدنية Inspire فإنه لا يتضمن وظيفة قياس نبضات القلب ويأتي باللون الأسود، وتمتاز هذه الأجهزة بمقاومة الماء وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 5 أيام.

تتوفر الساعة الذكية Versa Lite باللون البنفسجي والأزرق والأبيض، وتعتبر بمثابة الإصدار منخفض التكلفة من الساعة الذكية Versa، وتوفر للمستخدم العديد من الوظائف مثل التتبع التلقائي للأنشطة البدنية وقياس معدل نبضات القلب PurePuls 24/7 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وإشعارات Push، وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 4 أيام، وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بمقاومة الماء.