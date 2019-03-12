تسريب تصميم هاتف وان بلس 7

تستعد شركة "وان بلس" الصينية للهواتف المحمولة لطرح هاتف وان بلس 7 الجديد خلال مايو/أيار المقبل، وسربت مواقع صور الجهاز قبل طرحه، وظهر بتصميم مختلف قليلا عن وان بلس 6.

ويتميز الجهاز الجديد بشاشة تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 95%، إضافة إلى اختفاء الشق في أعلى الشاشة، وكاميرا الهاتف الأمامية منبثقة لإعطاء الشاشة مساحة أكبر في الواجهة الأمامية.

وذكر موقع SlashGear أن شاشة وان بلس 7 تأتي بحجم 6.5 إنش من نوع OLED، تحتوي على مستشعر مدمج لبصمة الإصبع.

فيما ذكر موقع the verge التقني أن الكاميرا الأمامية تأتي بـ3 كاميرات مزودة بمستشعر TOF 3D؛ لذا من المتوقع أن تكون الكاميرا بجودة أعلى من النسخة السابقة.

ويأتي الهاتف الجديد بمنفذ USB-C، ويدعم الجهار بتقنية الشحن اللاسلكي.