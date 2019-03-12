سامسونج تخطط لإطلاق هاتفين قابلين للطي نهاية 2019

تخطط شركة سامسونج Samsuns الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفين إضافيين قابلين للطي، بتصاميم مختلفة عن هاتف جالاكسي Galaxy Fold ، الذي طرحته خلال مؤتمر الهواتف النقالة MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية.

وذكر موقع the Verge التقني أن أحد الهاتفين يحتوي على شاشة كبيرة تلتف حول الجزء الخارجي من الجهاز تماما مثل جهاز Huawei Mate X، والآخر يأتي بتصميم عمودي مع شاشة أصغر.

ومن المقرر أن تطلق الشركة الكورية الهاتفين أواخر العام الجاري أو بداية 2020، فيما تطلق هاتف جالاكسي Galaxy Fold في أبريل/نيسان المقبل.

وذكر الموقع أن سامسونج تفكر في توفير شاشات مجانية لهاتف جالاكسي Galaxy Fold، بسبب بعض المشكلات الموجودة في الشاشة أثناء ثنيها؛ ما يسبب بعض القلق للمستخدمين.