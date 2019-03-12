جامعة الشارقة تستضيف فرقا مشاركة في الأولمبياد الخاص

استقبلت جامعة الشارقة عدداً من الفرق الرياضية المشاركة ضمن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، المُنظّمة في أبوظبي.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على المساهمة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تشهدها دولة الإمارات، وتفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ورحّب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، بأعضاء الوفود الرياضية التي أتت من سويسرا، وهندوراس، وموناكو، وبنين، متمنياً لهم قضاء وقت مفيد في الرصح الجامعي والتعرّف إلى أبرز أنشطته الثقافية والرياضية والفنية.

وقال النعيمي للوفود الضيفة إن هذه المؤسسة الأكاديمية تعدّ من كبرى الجامعات على المستوى الإقليمي، والأولى في دولة الإمارات من ناحية عدد البرامج الدراسية المطروحة، وإجمالي الطلبة وتنوّع جنسياتهم.

ونُظّمت الزيارة من قبل عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، إذ شمِلت برنامجاً حافلاً من الأنشطة والفعاليات الفنية والموسيقية والغنائية، مع الاطلاع على الملاعب والمنشآت الرياضية.