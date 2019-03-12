شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول أفريقية تعلن إنشاء اتحاد لأصحاب العمل برئاسة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤساء منظمات أرباب العمل في كل من موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو ومالي فى نواكشوط خلال اجتماع الجمعية التأسيسية على أن تتولى موريتانيا رئاسة الاتحاد لمدة سنتين.

واحتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس أعمال الجمعية العامة التأسيسية لاتحاد منظمات أرباب الأعمال.

وذكرت الإذاعة الموريتانية ان الاتحاد الجديد وضع آلية مؤسسية للتبادل التجاري بين هيئات أرباب العمل، وازالة العوائق التى تعيق النشاط التجاري بين البلدان الأعضاء، والسعي لجعل القطاع الخاص محركا للنهضة الاقتصادية والاجتماعية فى دول الساحل، ومواكبة الجهود المشتركة فى مجال تعزيز الأمن والتنمية بدول المنطقة.

وقال المهندس محمد ولد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني إن هذا الاتحاد يجسد تطلع المجموعة لتعزيز آليات الاندماج الاقتصادي، عبر استحداث الأطر المؤسسية، وضمان مواكبة القطاع الخاص للجهود الهادفة لتعزيز التبادل الاقتصادى والتجاري بين دولها.