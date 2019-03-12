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حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى يشيد بقرارات الرئيس بوتفليقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان"، الذي يقود الائتلاف الحاكم ، مساء أمس الإثنين، القرارات التى أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس.


وأعرب الحزب ، في بيان ، عن إرتياحه الشديد للقرارات التي تعد إستجابة للمطالب الشعب الجزائري.


وبخصوص تأجيل الانتخابات والذهاب الى حكومة كفاءات ، أشار الى أنها تمثل فرصة للطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني للانخراط والمساهمة في تحقيق هدف بناء الجزائر الجديدة.


وأكد الحزب حرصه الشديد على العمل على تنفيذ هذه القرارات الى جانب كل القوى الوطنية بما يتوافق وطموحات الشعب.

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