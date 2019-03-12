بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. تعرف على أول دولة عربية توقف «بوينج 737 ماكس»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي للمرّة الثانية خلال أشهر، تتحطّم طائرة "بوينج 737 ماكس 8" target="_blank">بوينج 737 ماكس 8 " بعد دقائق من إقلاعها. وبعد سقوط الطائرة الإثيوبية، قررت ثلاث دول تعليق استخدام طائراتها من ذلك الطراز، وهي نفس الخطوة التي قامت بها ، المغرب، أول دولة عربية توقف رحلات طائراتها من ذات الطراز.

وفي الرباط، ذكر مصدر في الخطوط الملكية المغربية، أن إدارة هذه الشركة الحكومية قررت وقف الرحلات الجوية على متن "بوينج 737-800 ماكس" وذلك على خلفية تحطم الطائرة الإثيوبية.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة ستكون مؤقتة من أجل الصيانة والتحقيق دون أن يحدد موعد لعودتها إلى الخدمة، لافتا إلى أن شركة أطلقت تحقيقا داخليا يهدف إلى التأكد من سلامة الطائرة من كل العيوب وإخضاعها للتدقيق الفني.

وقال المصدر إن الشركة قررت وقف العمل بالطائرة التي كانت تؤمن رحلات بين المغرب وباريس ولندن وبرشلونة، كإجراء احترازي وهو جزء من بروتوكول السلامة الدولية في مجال الطيران المدني في مثل هذه الأزمات.

وتملك الخطوط الملكية المغربية طائرتين من هذا النوع، الأولى دخلت الخدمة في المجال التجاري انطلاقا من أول يناير 2019، وستتوقف من أجل الصيانة، فيما تم التوصل بالثانية في منتصف فبراير ، ولم تحصل بعد على الإذن بالدخول إلى مجال الاستغلال.

وكانت السلطات الأثيوبية أعلنت، في وقت سابق، الاثنين، العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، والتي تحطمت بعد دقائق قليلة من مغادرتها مطار أديس أبابا تجاه مطار العاصمة الكينية نيروبي.



وبحسب المعلومات، التي تناقلتها وسائل الأنباء، فإن مواطني نحو 30 دولة، ضمن ضحايا حداثة الطائرة الإثيوبية، التي كانت تقل 157 شخصا، بما فيهم أفراد طاقم الطائرة.

الوقف الثلاثي لـ"بوينج"

بعد ساعات من قرار إثيوبيا، أعلنت الصين واندونيسيا، الاثنين، وقف العمل بطائرات بوينج من طراز" 737 ماكس 8"، الذي كانت الطائرة الإثيوبية المنكوبة واحدة منه.

وقررت كل من الصين وإندونيسيا وقف استخدام الطراز الطائرة المنكوب، الذي تعرض إلى انتقادات لاحتمال وجود أعطال، على الرغم من حداثة الطائرة التي دخلت الخدمة في 2017.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية على حسابها على تويتر الاثنين وقف استخدام أسطولها من طائرات بوينج 737 ماكس 8" target="_blank">بوينج 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من تحطم إحدى طائراتها من نفس الطراز، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً، من 35 دولة.

وقالت الشركة " على الرغم من أننا لا نعرف بعد سبب تحطم الطائرة فقد قررنا عدم طيران هذا الأسطول بالذات كإجراء وقائي إضافي من أجل السلامة".

كما أمرت الصين الاثنين كل شركاتها للطيران تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8" target="_blank">بوينج 737 ماكس 8 بحلول الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد حادث الطائرة الإثيوبية.



وقال المكتب الصيني للطيران المدني في بيان، إنّ استخدام تلك الطائرات قد يُستأنف بعد تأكيد من جانب السُلطات الأمريكيّة وشركة بوينج في ما يتعلّق بـ"الإجراءات المتّخذة لضمان سلامة الرّحلات بشكل فعّال".



وقالت الإدارة الصينية في بيان: "لقد تم تسليم الطائرات حديثًا من طراز بوينج 737 ماكس 8" target="_blank">بوينج 737 ماكس 8، وكلا الحادثين وقعا أثناء الإقلاع، وهما يشتركان في بعض أوجه التشابه".

وأضافت أنها ستتصل ببوينج وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لتأكيد مشاكل "السلامة الجوية" قبل السماح للطائرات بالتحليق مرة أخرى.

ووصفت ماري شيافو، محللة الطيران والمفتش العام السابق لوزارة النقل الأمريكية، الحادثتين بهما شبهة ما موضحة بقولها، "هنا لدينا طائرة جديدة تماما من طراز حديث وقد شهد حادثين بشعيين مرتين في السنة وهذا يدق أجراس الإنذار في صناعة الطيران، لأن ذلك لا يمكن يحدث".

والصين من الأسواق المهمة لصناعة الطائرات الأمريكية، وتبلغ حصتها نحو خمس عدد طائرات البوينج طراز 737-ماكس التي يتم تسليمها في العالم.

وسلمت الشركة 76 طائرة بوينج طراز 737-ماكس إلى خطوط صينية طلبت 104 طائرات أخرى، وفقا لبيانات منشورة على موقع مصنّع الطائرات الأميركي والذي تم تحديثه في يناير.

ومن جانبها، دعت وزارة النقل في إندونيسيا كافة شركات الطيران العاملة في البلاد إلى الامتناع عن استخدام الطائرة الأميركية الصنع، التي فقدت البلاد واحدة مثلها في أكتوبر الماضي في ظروف تشبه تقريبا فاجعة الطائرة الإثيوبية.

الدول العربية التي تستخدمها

يستخدم عدد من شركات الطيران في العالم العربي هذا النوع من الطائرات، فلاي دبي والخطوط الجوية العمانية ولم تمنع أي من هذه الشركات - الا الأخيرة - استخدام هذه الطائرات اثر الحادث الأخير.

ومن شركات الطيران الأخرى التي تستخدم هذا الطراز من الطائرات بحسب " بي بي سي:

نفت شركة مصر للطيران، امتلاكها لأي طائرة من طراز "بوينج 737".

Advertisements

وأكدت الشركة، في بيان صحفي لها، أن هذا الطراز لم يكن ضمن الصفقة التي عقدتها الشركة مؤخرًا، لضم ٣٣ طائرة لأسطولها الجوي، والتي تصل تباعًا اعتبارًا من الشهر الجاري.



ومن جانبها، ذكر متحدثة باسم شركة "فلاي دبي"، الاثنين، أن الشركة لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز "بوينج 737"، وذلك بعد يوم من سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737 ماكس 8" target="_blank">بوينج 737 ماكس 8" - وفقا لسبوتنيك.

وتدير "فلاي دبي" أسطولا من طائرات 737 يضم الطائرة ماكس 8.

وذكرت المتحدثة: "نراقب الوضع ومستمرون في التواصل مع بوينج… سلامة ركابنا وأطقمنا أولويتنا القصوى".

من ناحيتها قالت شركة كايمان إيرويز إنها أوقفت استخدام طائرتيها من هذا الطراز لحين الحصول على مزيد من المعلومات.



وذكرت متحدثة باسم الخطوط الجوية النرويجية أن الشركة ستواصل استخدام طائراتها من هذا الطراز كالمعتاد.

ثاني حادث سقوط خلال شهور

وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلنت الأحد عن مقتل جميع ركاب رحلتها "إي تي-302" من أديس أبابا إلى نيروبي، وعددهم 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم.

وأوضحت أن الضحايا ينتمون إلى 35 دولة، من بينهم 32 كينيا و9 إثيوبيين وثمانية أمريكيين وثمانية صينيين.

كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وجود خمسة ألمان بين الضحايا.



كما أن من بين القتلى مواطنون من كندا وفرنسا ومصر والسويد وهولندا والهند وسلوفاكيا والنمسا وروسيا والمغرب وإسبانيا وبولندا وإسرائيل.

وقال بيان للمنظمة الدولية للهجرة إن 19 موظفا يعملون بالأمم المتحدة وخمس وكالات على الأقل تابعة لها لقوا حتفهم في تحطم الطائرة الإثيوبية.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية بالقرب من بلدة بيشوفتو (50 كيلومترا) جنوب شرق العاصمة الإثيوبية، بعد دقائق من إقلاعها في الساعة الثامنة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي من مطار بولي الدولي.

وهذا هو ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة في 2017. ففي أكتوبر تحطمت طائرة من طراز 737 ماكس لشركة ليون أير الإندونيسية للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

وتشابه بعض العوامل ما بين تحطم الطائرتين، حيث كان قد طلب كابتن الطائرة الإثيوبية الإذن للعودة للمطار بعد الإقلاع بفترة بسيطة لوجود خلل في الطائرة قبل أن تتحطم بعد ذلك ببرهة.

ويشبه ذلك إلى حد كبير ما حصل مع الطائرة الإندونيسية حيث كان قائدها قد طلب العودة للمطار بعد مشاكل في نظام آلي وجه مقدمة الطائرة إلى الأسفل.

خسائر بوينج تتسارع

وأمام هذه التطورات المتسارعة، هبط سهم بوينج بنحو 10 في المئة بالتعاملات الاثنين، بعد ثان حادث تحطم للطائرة في 5 أشهر، مما كبد السهم خسائر هي الأعلى في 20 عاما.

وأصدرت "بوينج" بيانا إزاء ما جرى، قائلة إن التحقيق لا يزال في مراحله المبكرة.

وأشار متحدث باسم الشركة الأميركية في بيان إلى أنه لا حاجة حاليا لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وذلك استنادا للمعلومات المتاحة حتى الآن.

من الجدير بالذكر أن طائرات بوينج 737 بكافة تحويراتها، والتي ما لبثت تستخدم منذ 50 عاما، تعد أكثر طائرات نقل الركاب مبيعا في العالم، وينظر اليها على انها أكثر الطائرات اعتمادا.

وكان التحوير الجديد ماكس 8، الذي يتميز بمحركات أكبر حجما وأقل استهلاكا للوقود، قد دخل مجال الخدمة في عام 2017. وكانت بوينج قد أوصلت أكثر من 350 من النموذج الجديد لشركات الطيران بنهاية شهر يناير 2019.

وكانت الطائرة الأثيوبية المنكوبة قد دخلت نطاق الخدمة في أكتوبر، ولم تسجل اكثر من 1200 ساعة طيران.

وكانت قد عادت من رحلة إلى جوهتنسبورغ في وقت سابق من يوم الأحد.

وكان قائد الطائرة ياريد غيتاشيو قد أخبر سلطات السيطرة الجوية بأنه يواجه صعوبات وطلب الإذن بالعودة الى مطار أديس أبابا قبل تحطم الطائرة.

وذكر موقع فلايترادار 24 المتخصص بتتبع حركة الطيران المدني في تغريدة أن سرعة الطائرة الأثيوبية كانت غير مستقرة أثناء اقلاعها، مضيفا أنها ارتفعت الى ألف قدم تقريبا ثم انخفضت 450 قدما قبل تمكنها من الارتفاع 900 قدما. وبعد ذلك فقد اتصال القمر الاصطناعي بها.

وتتعرض شركة بوينج إلى ضغوط كبيرة لضمان سلامة طائرات 737 ماكس، وقال رئيس مجلس ادارة الشركة دينيس مويلنبورغ إن بوينج "توفر المساعدات التقنية" للحكومة الأثيوبية وسلطات الطيران المدني في أثيوبيا في التحقيق في الحادث الأخير.