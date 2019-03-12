«الرجل الصامت» نورالدين بدوي.. تعرّف على رئيس الحكومة الجزائرية الجديد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضمن سلسلة تغييرات سياسية أعقبت إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح للانتخابات أعلن الرئيس الجزائري تعيين نور الدين بدوي رئيساً للحكومة الجزائرية خلفاً لأحمد أويحيى، وأوكلت إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة.

ونور الدين بدوي ليس وجهًا جديدًا بالنسبة للجزائريين فهو من يتولى وزارة الداخلية في ظل الاحتجاجات التى تشهدها البلاد في الوقت الراهن وعزى له المراقبون حسن التعامل الأمني مع التظاهرات الحالية.

ولم يتم رصد أي تعليق من رئيس الوزراء الجديد لاحتجاجات الجزائريين الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة ، فمن هو ونور الدين بدوي؟.

برز اسم نورالدين بدوي، بشكل لافت خصوصًا لدى تعيينه على رأس وزارة الداخلية من قبل بوتفليقة، عقب التعديل الوزاري بتاريخ 14 مايو 2015 .

وحافظ بدوي على منصبه الوزاري خلال حكومة عبدالمالك سلال الخامسة منذ 11 يونيو عام 2016، بل انّه كان من الوزراء القلائل الذين حازوا على ثقة عبد العزيز بوتفليقة، ما يفسره توليه حقيبة الداخلية طيلة أربع حكومات متتالية.



و في وقت قصير بات نور الدين بدوي الذي ولد في 22 ديسمبر1959 بـعين طاية ـ الجزائرية من أبرز رجال الدولة الجزائرية، وعرف بجنوحه إلى "الصمت" حتّى أنّ البعض أطلق على خريج المدرسة الوطنية للإدارة صفة "الرجل الذي يعمل ولا يتكلم" لكنّ صمته يخفي برأي مراقبين صرامة و جدية في تسيير الأزمات.



قبل ذلك تولّى نورالدين بدوي ، العديد من المناصب الإدارية حيث تدرج في المسئوليات من متصرف إداري الى نائب مدير إلى مدير بالإدارة المحلية ثم إلى رئيس دائرة بعدد من دوائر مختلفة بمناطق البلاد.

كما تولى مدير الإدارة المحلية بأكثر من ولاية ثم منصب أمين عام لولاية وهران قبل أن يعين لاحقًا مسئولاً تنفيذيًا أولاً على رأس ولاية سيدي بلعباس ثم برج بوعريريج، سطيف فولاية قسنطينة التي قضى فيها سنواته الأخيرة كوالٍ، قبل أن ينتقل منها إلى تولي حقيبة وزارة التكوين و التعليم المهنيين في 11 سبتمبر 2013.

وكان بوتفليقة قد أجل الاثنين الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل ، وأعلن عدم ترشحه لعهدة خامسة.

وأكد طرح دستور جديد للاستفتاء، فيما عين نور الدين بدوي رئيسا جديدا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى المستقيل ، وقالت الوكالة الرسمية إن الرئيس شكر الوزير المستقيل على الجهود التي بذلها أثناء أداء مهامه.





وشغل أويحيى، منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ 2012، الحزب الذي يُعد ثاني الأحزاب أهمية في البلاد وأحد الموالين للنظام الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عام 1962.

وسبق لأويحيى (65 عاما) أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (مايو 2003 – مايو 2006)، و(23 يونيو 2008- 15 نوفمبر 2008)، قبل أن تتغير تسمية المنصب إلى وزير أول، حيث تقلّد المنصب بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012، كما تقلد أيضا المنصب نفسه في أغسطس 2017 خلفا لعبد المجيد تبون إلى حين إعلان استقالته الاثنين.

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وأويحيى خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

كما قرر بوتفليقة ، الاثنين ، تعيين رمطان لعمامرة نائبَا لرئيس الوزراء.

ورمطان لعمامرة تم تعيينه قبل ثلاثة أسابيع وزيرا للدولة ومستشارا دبلوماسيا لرئيس الجمهورية.

ويعد لعمامرة (66 سنة) منذ يوليو 2018 عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية غير الحكومية "كريسيس غروب" التي يوجد مقرها ببروكسل.

وفي سبتمبر 2017، عين عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

واحتفل الشارع الجزائري بقرار بوتفليقة، بعدم الترشح لولاية خامسة واتخاذ إجراءات تسمح بإصلاح النظام السياسي، حيث اعتبروها استجابة لمطالبهم ورغبتهم في التغيير.

وأظهرت الاحتفالات التي أقامها الجزائريون، مدى استجابة القرارات التي أعلنها الرئيس لمطالبهم وتحقيقها للآمال التي نشدوها بخروجهم إلى الشارع.

