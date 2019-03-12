شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» تدشن تطبيق «حاسبتي».. هذه مميزاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تدشين تطبيق خاصّ بخدمة “حاسبتي” على الأجهزة الذكية بنظامَي IOS و Android.

وأوضحت الشركة أن استخدام الخدمة سيكون بطريقة سهلة عبر إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك، وسيقوم “حاسبتي” بإظهار بقية معلومات الاشتراك؛ إذ يمكن للتطبيق أن يتذكر رقم الاشتراك تلقائيًّا فيما بعد؛ ليصبح دخوله للخدمة بعد ذلك ميسرًا.

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وجددت الشركة دعوتها لمشتركي القطاع السكني للدخول إلى خدمة “حاسبتي” التي أطلقتها في ديسمبر الماضي؛ وذلك لقراءة كمية الاستهلاك مقارنة بفترة الاستهلاك، موضحة أنه يمكن للمشترك قراءة العداد الخاص به في اليوم نفسه.

وتنفذ “حاسبتي” تلقائيًّا إجراء الحسابات الخاصة بالمشترك من حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة، ومعامل الضرب والقراءة الجديدة، وتقدم للمشترك كل المعلومات التي يحتاج إليها بسرعة فائقة. وفي حال وجود قراءة فعلية تقدم “حاسبتي” للمشترك خدمة توقُّع قراءة الفاتورة المقبلة بناء على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وتشمل حساب المشترك، واسمه، وبداية ونهاية فترة الاستهلاك، والقيمة التقديرية للاستهلاك المتوقعة، ورسوم العداد وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي المبلغ التقديري المطلوب سداده، كما تُظهر “حاسبتي” للمشترك قيمة المبالغ غير المفوترة حتى لحظة القراءة بشكل تقديري.

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى أن خدمة “حاسبتي” مرتبطة آليًّا بأنظمة الشركة، وأشارت إلى أن لديها أيضًا “تطبيق الكهرباء “ALKAHRABA”؛ وذلك لتسهيل وتيسير خدمات المشتركين، واستعراض تفاصيل الفاتورة، وتقديم الاعتراضات والشكاوى، والاطلاع على بيانات السداد، وشرائح الاستهلاك، وإرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، ونافذة للاشتراك بخدمة رسائل الجوال، وكذلك نافذة طلبات الخدمة الكهربائية، التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، ونافذة “أرقامي” التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق؛ ليسهل متابعتها، والرجوع لها مستقبلا في أي وقت.

ويمكن للمشترك الاستفادة من خدمة حاسبتي، عبر تحميل التطبيق من خلال الموقع الإلكتروني www.hasibati.com.