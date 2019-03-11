الجزائر… تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحي

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© AP Photo / Francois Mori
وذكرت الوكالة أنه تم تعيين رمطان لعمامرة، نائبا للوزير الأول، مشيرة إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقبل نور الدين بدوي ورمطان لعمامرة، اللذين تم تكليفهما بشغل مناصب رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وأضاف بوتفليقة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه وجه بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
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