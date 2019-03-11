الديوان_الملكي: وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود

الخليج - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : ” بيان من الديوان الملكي ” Advertisements انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 7 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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