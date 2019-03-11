بوتفليقة يستقبل نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح

وقدم الفريق أحمد قايد صالح، خلال اللقاء، تقريرا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على طول الحدود، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج". يتبع…

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