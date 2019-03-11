قاسم سليماني أول من يتقلد أرفع وسام حربي في البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © http://ar.farsnews.com اللواء قاسم سليمانيقاسم سليماني أول من يتقلد أرفع وسام حربي في البلاد

قلّد مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، وسام "ذو الفقار" الذي يعتبر أرفع وسام حربي في البلاد على الإطلاق.

وهنأ ممثل الولي الفقيه في فيلق "القدس"، حجة الإسلام علي شيرازي، اللواء قاسم سليماني لتقليده وسام "ذو الفقار" من قبل مرشد الثورة، القائد العام للقوات المسلحة، علي خامنئي.

وقال حجة الإسلام شيرازي في رسالة التهنئة التي بعثها إلى اللواء سليماني: "أخي العزيز والمحترم اللواء قاسم سليماني، اقدم التهاني لحصولكم على وسام "ذو الفقار" الذي يعد أرفع وسام فخر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من يد القائد العام للقوات المسلحة، آية السيد علي خامنئي العزيز، كما أهنئ الشعب الإيراني وجميع قادة وكوادر فيلق "القدس" في الحرس الثوري، وجبهة المقاومة، وأصدقاء اللواء سليماني، وأنا كلي فخر لما حظيتم به من رضا قائد الثورة الإسلامية على خدماتكم الصادقة والمخلصة، وأسأل البارئ تعالى أن يزيدك عزا" . © Thaier Al-Sudani أرشيف - صورة لقادة "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني في بغداد، 31 مارس 2015قاسم سليماني أول من يتقلد أرفع وسام حربي في البلاد

ويعتبر قاسم سليماني أول من يحصل على هذا الوسام منذ انتصار الثورة الإيرانية قبل 40 عاما، كما ينظر إليه في طهران وفي الجوار الإقليمي على أنه الشخصية العسكرية الأكثر سطوعا والأكبر تأثيرا في دوائر صنع القرار في إيران.

المصدر: وكالة أنباء فارس