شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع سماءً غائمة ونشاطاً للغبار في 5 مناطق.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس نشاطاً في الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مكة المكرمة، المدينة المنورة، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله.

كما توقعت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، وجازان، والباحة، والطائف.