شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع سماءً غائمة ونشاطاً للغبار في 5 مناطق.. غداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس نشاطاً في الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مكة المكرمة، المدينة المنورة، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله.
كما توقعت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، وجازان، والباحة، والطائف.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تتوقع سماءً غائمة ونشاطاً للغبار في 5 مناطق.. غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.