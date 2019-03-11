مدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز بالزلفي تُطلق حملة للتوعية بأضرار المخدرات

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت مدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز الثانوية، صباح اليوم الاثنين، حملة توعوية تحت شعار “لن أخدع”؛ للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات, تستمر لمدة ثلاثة أيام بداية من صباح اليوم وحتى نهاية عمل يوم الخميس المقبل، تحت رعاية مدير إدارة التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبد الله الطريقي.

بدأت الحملة بتلاوة القرآن الكريم للطالب حسان بن بدر البدر, ثم كلمة لسليمان بن ناصر الطيار، قال خلالها: “حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً، والمدرسة تحتفل بمقدمكم وتغتبط بمجيئكم.. جئتم مشاركين داعمين لعمل تربوي جليل، وما جئتم إليه إلا لأنكم تحملون هماً تجاه أبنائكم وتجاه وطنكم، وحماية الوطن مسؤولية منوطة بالجميع لا يحيد عنها إلا ناكب عن الجادة وبلدنا يتعرض لصنوف من الحرب، وحرب المخدرات تضرب عمق الصف وتصيب مقاتله”.

وأضاف الطيار: “وقفتنا صفاً واحداً حكومة وشعباً ضد كل خطر -بإذن الله- تعجز الأعداء وتُبقي بلادنا شامخة عزيزة”.

خطر التدخين

وبدوره، وجه مدير تعليم الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، كلمة للطلاب شدد فيها على خطر التدخين والمخدرات على الصحة والأسرة، وأهمية الوقاية والتحذير من ذلك الخطر وعلاجه، مقدماً الشكر لقائد مدرسة الشيخ ابن باز الثانوية عبدالعزيز بن سليمان الجميل ومنسوبي المدرسة المشاركين. ثم كرم الجهات المشاركة والداعمين.

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من جانبه، قال مدير مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الثانوية عبد العزيز بن سليمان الجميل، إنه على اعتبار أن المدرسة الحديثة منوط بها إقامة البرامج والمعارض المساندة للعملية التعليمية “فنحن في ثانوية ابن باز, وبدعم من شعبة القيادة المدرسية، جعلنا ذلك أولوية أعمالنا”.

وتابع: “من ضمن خططنا في هذا الفصل إقامة معرض توعوي يستهدف طلاب المحافظة؛ للتعريف بأنواع وأضرار المخدرات، نمارس من خلاله الجانب الوقائي لحماية أبنائنا الطلاب.. وأشكر الداعم الرسمي متمثلاً بشركة العقيد الذي بادر وأسهم في نجاح هذا العمل”.

مشاركات

شارك في إطلاق الحملة فريق مختص من كل من عيادة مكافحة التدخين التابعة لقسم الصحة العامة بمستشفى الزلفي العام، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودية والتي اصطحبت العيادة الصحية وكذلك منشورات توعوية بهذا الخصوص, إضافة أيضاً لمكافحة المخدرات التي قدمت شرحاً عن أضرار المخدرات والقصص المأساوية لأصحابها وآليه الحذر والوقاية والعلاج منها، كما شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال شرح مرئي. وقدمت تلك الجهات ندوة مشتركة لجميع طلاب الثانوية بالمدرسة بمشاركة مدير تعليم محافظة الزلفي.

ولقيت المبادرة تفاعلاً كبيراً من الحاضرين بالإضافة إلى ثناء الأهالي وأولياء الأمور الذين ثمنوا لقيادة المدرسة ومنسوبيها تلك المبادرة الطيبة.