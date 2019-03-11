الاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار سوريا مرتبط بعملية سياسية معترف بها

القاهرة / الخليج 365

قال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إيفان سوركوش، إن إعادة إعمار سوريا مرتبط بعملية سياسية معترف بها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، حول مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا (ينطلق الثلاثاء لمدة 3 أيام)، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال سوركوش إن الهدف من المؤتمر واضح للغاية، وهو ما يحدث للشعب السوري والصعاب التى يتعرضون لها، لأن هناك ملايين يحتاجون على دعم، مضيفا "يبدو فى الوقت الراهن أننا لسنا على مقربة من حل سياسي".

وأوضح أن المؤتمر يتناول جميع الأمور الخاصة بالأزمة، ودعم السوريين الذين يعيشون في الداخل والخارج، وليس إيجاد حلول سياسية، فضلا عن بحث تعهدات مالية دولية جديدة لدعم اللاجئين السوريين والدول التى تستضيفهم.

وأشار إلى أنه تم دعوة مئات الممثلين عن المجتمع السوري من المنظمات المختلفة من الداخل والخارج لمناقشة الاحتياجات والوضع، وما ينبغى أن يقوم به المجتمع الدولى لتسهيل حياة السوريين،.

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ووفق سوركوش، يشارك أيضا في المؤتمر ممثلون من الأمم المتحدة، ووزراء بعض الدول ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا من تركيا، روسيا، وإيران، وكذلك ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وحول إعادة إعمار سوريا، قال إن الاتحاد لديه نقاط واضحة حول مدى إعادة الإعمار، وسوف نقوم بإعادة البناء إذا كان هناك عملية سياسية معترف بها.

ويعقد الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، "مؤتمر بروكسل 3" تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في الفترة بين يومي 12 و14 مارس / آذار الجاري.

ويتطرق المؤتمر لأهم ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ التي تؤثر ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.

كما سيؤكد من جديد الدعم السياسي والمالي لجيران سوريا، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.