صحيفة الخليج الإلكترونية ‏”كل شكلٍ من أشكال تحشّد القطيع هو ملجأ للمحرومين من الموهبة” -بوريس- -لم أسمع مرةً نحلة تتباهى أمام دبور بإنتاجها العسل ؛ خفاشًا يقنع ديكًا بالسهر ؛ أو غزال ينصح أسد بنظامه الغذائي ..

-كما لم أرى أيضًا قنفذًا يستعرض أسلحته الدفاعية أمام أرنب أو حلزونة تمشي بوقار تُعيبُ ع فراشة تبرجها وتراقصها!!

-قطتي لاتحسد قطة الشارع ع حريتها ولا الأخيرة تحسد قطتي ع منزلها ..

-لايتفاخر الببغاء بلغاته المتعددة ع باقي الطيور

-كذلك لايخبر التمساح سكان النهر أن جده كان ديناصورًا ..

-لم يحدث أن تجادلت “وضحاء” و “جهماء” أيهما أجمل من الأخرى .. يعيشون بسلام ليس بينهم إنسان Advertisements بقلم خزامى عاصم

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