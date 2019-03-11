قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

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قوات الاحتلال الإسرائيلي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 10 مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون، إذ قال نادي الأسير في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من محافظتي «رام الله والبيرة»، و3 من «محافظة نابلس»، ومواطنين اثنين من محافظة طولكرم ومواطنًا واحدًا من محافظة سلفيت. من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال وبالتعاون مع جهاز «الشاباك» اعتقال فلسطيني كان قد نفذ عملية طعن في مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم في عام 2016 أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح.
ووفقا لادعاء الشاباك، فإن أيمن محمد علي فجاره، 27 عاما، من قرية جورة الشمعة وهو من عناصر حركة حماس، اعترف بأنه اشترى سكينا وتسلل إلى مستوطنة «أفرات» وطعن مستوطنا. وعلى صعيد آخر، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ما تبقى من أرض مدرسة «التحدي 13»، «السيميا الأساسية
ووفقا لادعاء الشاباك، فإن أيمن محمد علي فجاره، 27 عاما، من قرية جورة الشمعة وهو من عناصر حركة حماس، اعترف بأنه اشترى سكينا وتسلل إلى مستوطنة «أفرات» وطعن مستوطنا.
وعلى صعيد آخر، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ما تبقى من أرض مدرسة «التحدي 13»، «السيميا الأساسية المختلطة» شمال بلدة السموع جنوب الخليل، وأزالت أرضية المدرسة وسوتها بالأرض، بالإضافة إلى إزالة لوحة المدرسة التعريفية وإغلاق المدخل المؤدي إليها عبر وضع حواجز ترابية.
وقال مدير التربية والتعليم العالي خالد أبو شرار: «إن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت موقع التحدي 13، وأقدمت على جريمتها التي تأتي ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة على المدرسة».
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