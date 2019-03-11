انت الان تتابع قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 10 مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون، إذ قال نادي الأسير في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من محافظتي «رام الله والبيرة»، و3 من «محافظة نابلس»، ومواطنين اثنين من محافظة طولكرم ومواطنًا واحدًا من محافظة سلفيت. من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال وبالتعاون مع جهاز «الشاباك» اعتقال فلسطيني كان قد نفذ عملية طعن في مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم في عام 2016 أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح.

ووفقا لادعاء الشاباك، فإن أيمن محمد علي فجاره، 27 عاما، من قرية جورة الشمعة وهو من عناصر حركة حماس، اعترف بأنه اشترى سكينا وتسلل إلى مستوطنة «أفرات» وطعن مستوطنا. وعلى صعيد آخر، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ما تبقى من أرض مدرسة «التحدي 13»، «السيميا الأساسية