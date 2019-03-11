روحاني: نرغب في تطوير علاقاتنا الأمنية مع العراق

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، أن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها الأمنية مع العراق لاسيما في حربه ضد الإرهاب.
وقال روحاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد تابعته الخليج 365، "أجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين العراقيين، وناقشنا من خلالها مختلف الملفات".
لافتا إلى بلاده "ترغب في تطوير علاقاتها الامنية مع العراق لاسيما في حربه ضد الإرهاب".
وأضاف روحاني، "منذ اليوم الأول قدمنا المساعدة للعراق في حربه ضد الإرهاب".
وأشار روحاني الى أن حكومة بلاده "تتطلع خلال المستقبل القريب إلى إنجاز مشروع سكك الحديد مع العراق".
ووصّل روحاني، العاصمة العراقية، الإثنين، في أول زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، وسيوقع البلدان خلالها على عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية.
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