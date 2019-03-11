إسرائيل تعتزم بناء 23 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنه سيتم بناء 23 ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال نتنياهو، في بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"،: "وقعنا اتفاقية لبناء 23000 شقة جديدة في القدس باستثمار قدره مليار شيقل (276 مليون دولار أمريكي)".

وزعم نتنياهو: "القدس ليست مستوطنة، القدس هي عاصمة إسرائيل للأبد، 3 آلاف سنة جزء من وجودنا الأبدي"، دون تفاصيل.

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وبحسب موقع القناة الإسرائيلية السابعة (خاصة)، فإن الاتفاق الذي تم بحضور نتنياهو، وُقع بين وزارة المالية وهيئة الأراضي الإسرائيلية وبلدية القدس.

وتنص الاتفاقية على الاستثمار في البنية التحتية لتطوير أحياء القدس القديمة والجديدة، وتخصيص أراض كبيرة لتحويلها لمحلات تجارية، بحسب القناة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967، ومن ثم ضمّتها إليها في العام 1981، في خطوة لم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي.

ويمثل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل / نيسان 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.