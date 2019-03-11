الجزائر.. أويحي يستقيل من منصبه بعد قرارات بوتفليقة

عبد الرزاق عبد الله/ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحي مساء اليوم الاثنين استقالته من الحكومة مباشرة بعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتنظيم مرحلة انتقالية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الجزائرية أن "اويحي قدم استقالته لرئيس الجمهورية" دون الكشف عن خليفته في المنصب. فيما ذكرت مصادر إعلامية محلية أن وزير الداخلية نور الدين بدوي سيخلفه في المنصب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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