انت الان تتابع غارات لطيران التحالف الدولي في سوريا.. ومقتل 50 شخصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غارات التحالف- أرشيفية

أفادت مصادر أهلية، اليوم الإثنين، بمقتل أكثر من 50 شخصا في غارات للتحالف الدولي على مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي في سوريا، إذ نقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مصادر، إن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ارتكب مجزرة واستشهد فيها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي. جاء ذلك، بعدما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي أواخر فبراير الماضي، بعد نحو شهر من توقفها لأسباب تتعلق بتحرير الأسرى، وإجلاء المدنيين من المدينة، وفقًا لـ"سبوتنيك".

يذكر أن طيران التحالف الدولي، قصف في وقت سابق، قرية الشعفة في ريف محافظة دير الزور السورية، وأفادت وكالة «سانا» نقلا عن مصادر أهلية، أن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. جاء ذلك بعد أن قصف طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس

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