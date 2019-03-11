دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ASUS تطلق أجهزة Zephyrus S المخصصة للألعاب و GL12CX في الهند ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة ASUS اليوم أحدث أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب ROG Zephyrus S GX531، و ROG Zephyrus S GX701 وأيضاً ROG Strix SCAR إلى جانب الحاسب المكتبي GL12CX حيث قدمت اليوم في سوق الهند.

تقدم ASUS الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب مع كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX، و معدل تحديث للإطارات يصل إلى 144Hz، كما تأتي الإصدارات الجديدة بتصميم مميز بإطارات نحيفة جداً ونظام تبريد بتحسينات جديدة.

ويأتي حاسب Zephyrus S GX531 بتصميم نحيف جداً من 15.35 إلى 16.15مم، حيث أكدت ASUS أنه أنحف أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب حتى الآن، كما يتميز الجهاز بحجم شاشة 15.6 إنش، ويدعم الجهاز كرت الشاشة GeForce RTX 2070 Max-Q من NVIDIA، مع معالج إنتل Core i7-8750H ومعدل تحديث للإطارات 144Hz، بسرعة إستجابة 3ms.

كما يضم الجهاز براءة إختراع ASUS في نظام تبريد AAS المتطور، مع مراوح 12V المقاومة للأتربة للتبريد، إلى جانب 5 من الأنابيب الحرارية، و4 من الغرفة الحرارية أيضاً، ليدعم الجهاز أعلى آداء في التبريد، مع تجربة ألعاب مميزة.

أيضاً يأتي جهاز Zephyrus S GX701GX بحجم 17.3 إنش في الشاشة، ويضم الجيل الثامن من معالجات إنتل Core i7، مع كرت الشاشة GeForce RTX 2080 من NVIDIA، مع تصميم صغير الحجم ونحيف أيضاً، كما يدعم معدل تحديث 144Hz مع سرعة إستجابة 3ms، ويأتي أيضاً بنظام تبريد AAS المطور من ASUS، كما يتميز الجهاز بإضاءة RGB في المفاتيح، ويدعم تقنية Aura Sync، كما تمتد إضاءة RGB إلى لوحة اللمس.

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من جانب أخر يأتي حاسب ROG Strix SCAR II بحجم 15.6 إنش في الشاشة، أيضاً مع معدل تحديث 144Hz وسرعة إستجابة 3ms، وذاكرة 8 جيجا بايت، مع كرت شاشة GeForce RTX 2070، وأيضاً الجيل الثامن من رقاقة معالج إنتل Core i7-8750H المميزة بستة من الأنوية، كما يدعم الجهاز تقنية ROG RangeBoost.

أيضاً يأتي ROG Strix SCAR II مع سعة تخزينية مزدوجة في SSD وأيضاً SSHD، ولوحة مفاتيح HyperStrike Pro، و4 من إضاءة AURA RGB الخلفية، مع مفاتيح WASD المميزة بمسافة 1.8مم.

جهاز الحاسب المكتبي GL12CX هو أيضاً أحد إصدارات ASUS الجديدة الذي يأتي بمعالج i9-9900K من معالجات إنتل Coffee Lake في أعلى نموذج، كما يأتي أعلى نموذج في الجهاز بكرت شاشة RTX 2080، ويدعم 4K HDR، مع سعة تخزين SSD قابلة للتبديل بحجم 2.5 إنش.

أيضاً يضم الجهاز نظام تبريد سائل MasterLiquid Pro يمكن تخصيصه، كما يضم 120 وحدة تبريد تعمل على ثبات درحة الحرارة في وحدة المعالجة لدعم آداء سريع وتبريد مستمر في الجهاز.

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هذا الموضوع ASUS تطلق أجهزة Zephyrus S المخصصة للألعاب و GL12CX في الهند ظهر على التقنية بلا حدود.