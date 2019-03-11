دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتفي Vivo X27 Pro و Vivo S1 ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث التسريبات المصورة لإصدارات Vivo القادمة Vivo X27 Pro و Vivo S1 تكشف عن تصميم الهواتف والمواصفات التي تنطلق بها هذه الإصدارات لاحقاً.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط Vivo لإطلاق هاتف X27 بكاميرة خلفية ثلاثية ، مع تصميم منبثق للكاميرة الأمامية، خلال مؤتمر يعقد في الصين في 19 من مارس، واليوم رصدت تسريبات مصورة لهاتف X27 Pro أيضاً.

ويأتي هاتف X27 Pro وفقاً لهذه التسريبات مع كاميرة أمامية بتصميم منبثق مميزة بمستشعر 32 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، كما تتميز شاشة الهاتف بحجم 6.7 إنش مع جودة عرض FHD بلس، كما تشغل الشاشة نسبة 93.16% من إطار الهاتف، كما تتوسط الكاميرات الثلاثية الجهة الخلفية لهاتف X27 Pro.

المواصفات المتوقعة لهاتف Vivo X27 Pro

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شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش بجودة عرض FHD بلس ودقة 2340 في 1080 بيكسل

رقاقة معالج Snapdragon 710 ثماني الأنوية مع دقة تصنيع 10 نانومتر، وكرت شاشة Adreno 616

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Funtouch OS 9

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية مع مستشعر IMX586 رئيسي من سوني بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.79، ومستشعر 5 ميجا بيكسل، ومستشعر 13 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة مع زاوية عرض 120 درجة مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

كاميرة أمامية مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، مع فلاش LED

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

مدخل 3.5مم

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWiFi 802.11 ac، والبلوتوث 5، مع منفذ USB C.

بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5w.

أيضاً من المقرر أن تقدم Vivo هاتف Vivo S1 بتكلفة أقل، مع تصميم يضم أيضاً الكاميرة المنبثقة، وكاميرة خلفية مميزة بإعدادات ثلاثية، إلا أن هذا الإصدار يأتي بتصميم يضم مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.

المواصفات المتوقعة لهاتف Vivo S1

شاشة LCD بحجم 6.53 إنش بجودة عرض FHD بلس ودقة 2340 في 1080 بيكسل

رقاقة معالج MediaTek Helio P70 ثماني الأنوية مع دقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة ARM Mali-G72 MP3

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Funtouch OS 9

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل ومستشعر 5 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر 8 ميجا بيكسل.

كاميرة أمامية مع مستشعر بدقة 24.8 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

مدخل 3.5مم

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWiFi 802.11 ac، والبلوتوث 4.2، مع منفذ USB C.

بطارية بقدرة 3940 mAh ، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18w.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Vivo S1 بسعر يبدأ من 341 دولار، بينما يأتي هاتف X27 بسعر 475 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت، بينما يبدأ سعر هاتف X27 Pro من 594 دولار.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتفي Vivo X27 Pro و Vivo S1 ظهر على التقنية بلا حدود.