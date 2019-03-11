روحاني من بغداد: نتطلع لإنجاز مشروع سكك حديد مع العراق

بغداد/ الخليج 365

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاثنين، إن بلاده تتطلّع، في المستقبل القريب، إلى إنجاز مشروع سكك للحديد مع العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده روحاني مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بالعاصمة بغداد التي وصلها الرئيس الإيراني في وقت سابق الاثنين، في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه، وتستمر 3 أيام.

ونقل إعلام عراقي عن روحاني تأكيده أنه أجرى مباحثات "جيدة" مع المسؤولين العراقيين، شملت مختلف الملفات.

كما أشار إلى أن "إيران قدمت، منذ اليوم الأول، المساعدة للعراق في حربه ضد الارهاب"، موضحا أن بلاده "ترغب في تطوير علاقاتها الأمنية مع بغداد، خصوصا في حربه ضد الإرهاب".

Advertisements

من جانبه، أعلن المكتب الاعلامي لعبد المهدي، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين العراق وإيران، بينها مذكرة منح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الأعمال من البلدين.

وقال المكتب، في بيان صدر الإثنين، إن "المذكرات تشمل مجالات النفط والتجارة والصحة والنقل، لإنشاء سكك الحديد بين البصرة العراقية والشلامجة الإيرانية، إضافة إلى مذكرة تفاهم لمنح تأشيرات الدخول والتسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين".

ونهاية 2018، أطلقت طهران مشروع مد خط سكك حديد بين مدينتي الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية، بطول 32 كيلومترا، دون الكشف عن تفاصيل تمويله.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12 مليار دولار، ويسعى البلدان لزيادة حجم التبادل إلى 20 مليارا، متجاهلين بذلك العقوبات الأمريكية.

وتسود علاقات وثيقة بين العراق وإيران منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة واشنطن، وتقود العراق حاليا، حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.