الرئيس الجزائري بوتفليقة يؤجل انتخابات الرئاسة

وأضاف بوتفليقة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه لن يترشح لعهدة رئاسية خامسة.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن رئيس الجمهورية أعلن في رسالة وجهها للشعب الجزائري، إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
يتبع…
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