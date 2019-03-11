قوات_الأمن_الخاصة: إعلان نتائج القبول للمتقدمين على #الوظائف_العسكرية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية (جندي، جندي أول) لهذا العام 1440هـ. ودعت قوات الأمن الخاصة جميع المقبولين بضرورة التقيد بالتعليمات المسلمة لهم أثناء استكمال مراحل القبول النهائي؛ وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. Advertisements 1 – الحضور بزي رياضي كامل مكون من بدلة رياضية زرقاء سادة + قبوع رأس أبيض عدد (4) 2 – لوحة اسم رباعي حسب بطاقة الأحوال مكتوبة بالخياطة باللون الأسود ومثبتة على البدلة الرياضية مع كتابة فصيلة الدم باللون الأحمر بالجهة اليمين عدد(2) 3 – حلاقة الرأس ماكينة (صفر) 4 – صورة بطاقة الأحوال واضحة المعالم مكبرة عدد (2).

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