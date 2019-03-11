بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لولاية خامسة

وأضاف بوتفليقة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه وجه بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل/ نيسان 2019. وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن رئيس الجمهورية أعلن في رسالة وجهها للشعب الجزائري، إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

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