الجزائر.. #بوتفليقة ينسحب من #الانتخابات_الرئاسية ويؤجل موعدها

صحيفة الخليج الالكترونية اعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أنه ينسحب من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل، كما أعلن تأجيل الانتخابات في الجزائر إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني. وقال بوتفليقة إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019.

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